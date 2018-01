Incidente tra pullman e auto intorno alle 20.15.

Gravissimo incidente

Un gravissimo incidente è successo pochi minuti fa, intorno alle 20.15, lungo l’autostrada A8 tra Lainate e la barriera di Milano nord in direzione Milano. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale. Coinvolto un pullman con 33 passeggeri e un’ auto. Codice giallo per l’autista del mezzo pesante, mentre le persone a bordo sono in codice verde. Sul posto le ambulanze di Pero, Rho ed Arese, due automediche e un mezzo di coordinamento.