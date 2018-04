Incidente a Turbigo.

Paura in via Nosate

Uno schianto tremendo a Turbigo. Gravissimo incidente quello avvenuto poco fa, intorno alle 19, in via Nosate. Due le auto che si sono scontrate. Sei le persone rimaste coinvolte. Una delle vetture è finita contro una cinta.

Sul posto i carabinieri, l’automedica, vigili del fuoco e tre ambulanze (una della Croce Bianca Magenta e due della Croce Rossa di Gallarate) arrivate in codice rosso.

Le persone rimaste coinvolte sono rimaste lievemente ferite, portate in ospedale con codici gialli e verdi.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

LE FOTO: