I Carabinieri della Stazione di Castellanza, insieme ai Militari del Dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile e con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale di Olgiate Olona, sono intervenuti in un’area industriale dismessa in via Diaz a Olgiate Olona dove un gruppo di cittadini romeni aveva occupato dei locali adibendoli a dimora. L’edificio è risultato di proprietà di una società immobiliare di Biella. L’amministratore delegato aveva già presentato denuncia di querela per questa vicenda. I carabinieri hanno quindi deferito in stato di libertà per il reato di invasione di territori ed edifici i sei soggetti trovati all’interno dell’immoblie. Questi sono risultati tutti senza dimora. Dei tre uomini e delle tre donne il più grande è risultato classe ’91 mentre il più piccolo, ancora minorenne, è del 2000. L’area dismessa è stata liberata e messa in sicurezza.