Nella notte tra sabato e domenica scorsi un’auto a tutta velocità ha quasi travolto un carabinieri e alcuni pompieri sul luogo di un incidente. Alla guida i carabinieri hanno trovato un neopatentato di Marcallo, risultato positivo all’alcoltest.

Paura per i pompieri

Se la son vista davvero brutta i pompieri del comando magentino. Rimasti illesi, per fortuna. Ramanzina per il ragazzo, che, stando al test alcolemico, ha bevuto un po’ troppo.

Aveva alzato il gomito

Patente ritirata e denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Sul numero in edicola da oggi, venerdì 23 marzo, tutti i dettagli della strage sfiorata a Pontenuovo.