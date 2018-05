I ragazzi legnanesi controllati dalla Polizia locale con l’alcoltest sono risultati negativi

Controlli nella notte tra venerdì e sabato

Operazione congiunta tra la Polizia Locale e di Stato di Legnano nella notte tra venerdì e sabato al fine di verificare il rispetto delle normative comunali e l’informativa sulla guida in stato di ebbrezza. In tutto, 12 operatori, otto del Comando della Polizia Locale di corso Magenta e quattro della Questura di via Gilardelli, sono stati impegnati fino alle 2,30.

Quasi cento le persone fermate

I controlli effettuati grazie a posti di controllo lungo le principali strade cittadine, hanno portato all’ispezione di 96 autovetture e alla verifica di altrettanti alcol test sui conducenti (in sei casi è stata effettuata anche la verifica sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti; tutti sono risultati negativi.

Auto senza assicurazione e revisioni

Le sanzioni contestate per violazioni al codice della strada sono state 19, di cui una per mancanza di copertura assicurativa, due per revisione dell’autoveicolo non effettuata, un’altra per patente con validità scaduta, e 15 per violazioni riguardanti altre norme di comportamento.

Controllati anche due locali

I controlli di polizia amministrativa, eseguiti unitamente al personale della Polizia di Stato, hanno portato al controllo di due noti locali di Legnano, all’interno dei quali sono stati identificati tutti i presenti. Ne è emersa una violazione amministrativa di violazione all’ordinanza del Sindaco che stabilisce gli orari di utilizzo delle video lottery. Trascorsa la mezzanotte, sono stati controllati altri sei esercizi pubblici al fine di verificare le apparecchiature di gioco e le informazioni che devono essere messe a disposizione della clientela al fine di verificare l’eventuale tasso alcolemico e, quindi, se mettersi alla guida o meno. Tutti i locali sono risultati in regola.