I Carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto un 52enne italiano, già noto alla Giustizia, poiché ritenuto responsabile di evasione, appropriazione indebita e sottrazione di corrispondenza.

I fatti

Nella serata di martedì, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso l’uomo in strada, in violazione della detenzione domiciliare alla quale era sottoposto per reati contro il patrimonio, con permesso di assentarsi nell’arco diurno per svolgere l’attività di portalettere per conto di una società postale privata. La perquisizione presso la sua abitazione, nella periferia cittadina, ha portato al rinvenimento di circa 200 kg. di corrispondenza mai consegnata, contenuta in alcune borse e scatole occultate sia in casa che nella cantina.

Il 52enne è comparso innanzi al Giudice della direttissima che ha convalidato l’arresto.