Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di Pasqua a Ceriano Laghetto, nella frazione Villaggio Brollo.

Incendio: lungo lavoro per i vigili del fuoco

A prendere fuoco è stata una zona boschiva all’interno del parco delle Groane. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a domare le fiamme, e i carabinieri. Indagini in corso sulle cause del rogo.