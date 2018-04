Incendio nell’ex ditta.

Incendio nell’ex fabbrica di Cerro Maggiore

In tanti anni visto quella colonna di fumo nero alzarsi nella zona di via Dante. Proveniva dall’ex manifattura. Erano circa le 11 di venerdì 27 aprile. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, sono stati dei pezzi di legno e della spazzatura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale di Cerro Maggiore. Le fiamme sono state spente in pochi istanti.