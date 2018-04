Incendio in pizzeria, due persone finiscono in ospedale.

Incendio in pizzeria, va a fuoco una friggitrice

Paura in una pizzeria di via Monsignor Santini a Parabiago, a pochi metri da piazza Maggiolini. Poco prima delle 19.30 ha preso fuoco una friggitrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e diverse unità dei carabinieri per gli accertamenti di rito, oltre a un’ambulanza della Cri legnanese in codice giallo.

Due giovani soccorsi dall’ambulanza

Coinvolti due giovani: un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 23, che gestiscono la pizzeria. Sono stati entrambi soccorsi dal personale del 118: lui ha rimediato delle scottature a un braccio, lei, incinta, ha accusato difficoltà respiratorie a causa del fumo che ha saturato il locale. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

Vicini messi in allarme dall’odore di bruciato

La pizzeria sorge sotto i portici di un palazzo, ma i vicini non hanno sentito nulla se non un forte odore di bruciato.