Incendio in mansarda in via Scrofani ad Arluno.

Incendio in mansarda: un ferito

Attorno alle 16 di mercoledì 20 dicembre, fiamme in una mansarda di via Scrofani ad Arluno. Dai primi rilievi pare che il rogo sia stato causato da un cortocircuito. Ustionato un 36enne residente nell’alloggio.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri di Arluno e ai Vigili del fuoco. Il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni.