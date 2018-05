Incendio stanotte alle due nel cortile di via Bianchi 35. Intervengono Pompieri, carabinieri e ambulanza. Una ragazza di 35 anni trasferita per precauzione in ospedale.

Incendio stanotte in via Bianchi

E’ stato un passante a notare fumo e fiamme e a dare l’allarme questa notte poco dopo le due. Immediati gli interventi dei Vigili del fuoco arrivati con due squadre e dei carabinieri della vicina caserma. Ancora da accertare le cause del rogo divampato in un appartamento disabitato della corte. I pompieri sono stati impegnati per più di un’ora per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

Intossicati i vicini di casa

I vicini di casa, una coppia di tradatesi di 35 anni, è stata soccorsa dal personale della Croce rossa di Tradate. Aveva respirato i fumi della combustione mentre stava dormendo. L’uomo ha rifiutato il trasferimento in ospedale, la fidanzata invece è stata accompagnata al pronto soccorso del Galmarini per accertamenti. Le sue condizioni però non sono preoccupanti.

Sul caso indagano ora i carabinieri di piazza Salvo d’Acquisto.

