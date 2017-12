Incendio in appartamento la mattina di Santo Stefano.

Incendio in appartamento, attimi di paura

Fiamme in un appartamento di via Palladio a Lainate. E’ successo nella mattinata di martedì 26 dicembre. L’allarme è scattato in un alloggio al sesto piano di un condominio. A prendere fuoco è stato un divano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese e quelli di Rho con un’autopompa e un’autoscala.

Tanto fumo ma pochi danni

Le fiamme hanno avvolto il sofà sprigionando una grossa nube di fumo che ha messo in allarme i residenti della zona. Fortunatamente, grazie anche al pronto intervento dei pompieri, il rogo è stato subito spento. Nessun ferito, Né danni ingenti: questi ultimi infatti sono stati limitati al divano.