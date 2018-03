Vigili del fuoco al lavoro stamattina a Magnago per un incendio.

Incendio in via Baracca

Pompieri impegnati stamattina a Magnago per un incendio in una villetta a schiera. La causa sarebbe stato un forno installato nel camino. Sotto vi era una catasta di legna, che quando il forno si è surriscaldato ha preso fuoco dando origine alle fiamme e al fumo che hanno invaso la casa. Non si registrano al momento feriti o intossicati.