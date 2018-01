Soccorritori al lavoro per incidenti, malori e bevute

Due gli incidenti

Incidente in via Novara a Legnano. E’ successo poco prima delle 23.30 di ieri sera, sabato 13 gennaio, quando un’auto è finita contro un muro. Tre le persone coinvolte, tra questa una donna di 66 anni e un uomo di 68. Sul posto, in codice giallo, due ambulanze: quella della Croce Rossa di Legnano e quella di Busto Arsizio. Per i feriti solo lievi contusioni.

A Parabiago scontro tra due auto in via Butti, poco distante dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.15. Quattro i feriti: un uomo di 90 anni e uno di 35, una donna di 37 e un’altra di 60. A soccorrerli sono stati i Cvps di Arluno che li hanno portati al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice verde.

Troppo alcol

Grande spavento per un ragazzo che aveva alzato un po’ troppo il gomito. E’ successo a Olgiate Olona., intorno alle 2 di questa notte. Il giovane, 19 anni, sembrava gravissimo. Si trovava in Piazza San Gregorio. Sul posto è arrivata, codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio in codice verde.

Colpa dell’alcol anche l’intervento a Pogliano Milanese: intorno alle 2.40 un uomo che aveva bevuto troppo è stato notato in via Battisti. In codice verde è arrivata l’ambulanza di Rho Soccorso, per lui non necessarie le cure ospedaliere.

Due malori

Malore a Magenta. Pochi minuti prima delle 22 a sentirsi male è stato un uomo di 38 anni che si trovava in via Donatori del Sangue. Nulla di grave, i soccorritori della Croce Bianca di Magenta l’hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso cittadino.

Uomo colpito da malore anche ad Abbiategrasso: l’orologio segnava qualche minuto dopo la mezzanotte quando un 51enne è stato soccorso in Piazza Mussi. Sul posto, in codice giallo, l’Azzurra di Caronno che l’ha portato al pronto soccorso in codice verde.

Si fa male mentre gioca

Ambulanza anche a Novate Milanese per una ragazzina rimasta infortunata in uno scontro di gioco. Erano circa le 21.50 quando la 13enne è rimasta a terra dopo uno scontro in un esercizio pubblico di via Gran Paradiso. E’ stata chiamata l’ambulanza, a intervenire è stata la Croce Rossa di Paderno. Non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Ferito mentre lavora

Infortunio in un impianto lavorativo a Gerenzano: i soccorritori sono arrivati in via Dei Campazzi alle 7.45 pre prestare le prime cure a un 34enne. Per lui mattinata al pronto soccorso in codice verde.