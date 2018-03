Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in viale Lombardia a Bollate.

I fatti

Attorno alle 19 di lunedì 26 marzo Il giovane, residente a Senago, in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Soccorso da una ambulanza della Sos Novate e dal personale dell’elisoccorso, è stato portato all’ospedale Niguarda dove i medici hanno constatato il decesso. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale di Bollate.

Seconda tragedia

È il secondo morto sulle strade di Bollate in appena una settimana. Lunedì scorso, in via 4 novembre, aveva perso la vita il postino Bennardo Marrazzo di Paderno Dugnano, travolto in sella al suo scooter mentre era in servizio.