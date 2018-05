Incidente ad Albairate: sul posto precauzionalmente una ambulanza per una bimba di sette anni che stava andando a scuola a bordo di una delle due auto.

Incidente ad Albairate, ambulanza per una bambina di sette anni

Apprensione ad Albairate questa mattina per una bambina di sette anni che, a seguito di un incidente tra due vetture, ha necessitato dell’intervento precauzionale di una ambulanza della Croce Azzurra e di una automedica. La piccola era a bordo dell’auto guidata dalla sorella maggiore che la stava presumibilmente accompagnando a scuola. Da via Baracca l’auto si è immessa su via Bellini. All’incrocio con via XXV Aprile è avvenuto l’impatto con un’altra vettura guidata da un albairatese che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe rispettato la precedenza. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato danni, ma data la giovanissima età della passeggera sul posto sono giunti gli equipaggi medici. Anche la bambina sta comunque a quanto pare bene.