Incidente in autostrada, pesantissimo il bilancio: un morto e due feriti.

Incidente in autostrada tra viale Certosa e Pero

Schianto mortale poco dopo le 3 di oggi, venerdì 22 dicembre, sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Tragico il bilancio: un morto e due feriti, portati uno in codice giallo all’ospedale Niguarda e l’altro in codice verde al Policlinico di Milano. Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra viale Certosa e Pero, in direzione Torino. Sei le persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i soccorsi e il personale della Direzione Secondo tronco di Milano.

Traffico in tilt e lunghe code

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale: il traffico è avanzato su una sola corsia e si sono formate code fino a 7 chilometri. Per chi è diretto a Torino, si consiglia di uscire dall’autostrada a Monza, di proseguire sull’A52 Tangenziale Nord, seguendo le indicazioni per Milano Fiera, da dove è possibile rientrare in autostrada.