Incidente Milano: tragedia poco prima delle 17. Fatale inalazione di sostanze tossiche.

Incidente Milano: trovati incoscienti

Due operai sono morti questo pomeriggio alla Lamina Spa, ditta nel quartiere milanese di Greco,a due passi da Sesto. All’interno dello stabilimento di via Rho, che produce lamine d’acciaio, sei operai sono stati trovati incoscienti sul fondo di un impianto di lavorazione.

Bilancio gravissimo

Due morti e due in pericolo di vita per via dell’inalazione di un gas durante operazioni di pulizia di un forno interrato. Deceduto un lavoratore all’ospedale di Monza, un altro all’ospedale Sacco. Gravi al San Raffaele altri due operai. Altri due al Santa Rita, fortunatamente fuori pericolo.

Moltissimi mezzi di soccorso

Sul posto 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale. Anche un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. Intossicato anche il capo squadra dei pompieri, ora in osservazione al Niguarda.