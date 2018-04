Tragedia nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 aprile sulle strade di Arluno.

Drammatico incidente

Attorno all’1.30, per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, in via Turati ad Arluno si sono scontrate un’auto guidata da un 50enne e la moto di un 43enne. L’impatto è stato violentissimo e per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, ma il 43enne è morto sul colpo.