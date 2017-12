Molti gli interventi tra la notte di Santo Stefano e mercoledì 27 dicembre. Due gravi: per un incidente mortale e un malore da bollino rosso.

Incidenti, di cui uno mortale

Poco dopo le 22.30 a Paderno Dugnano, un ragazzo di 29 anni alla guida della sua auto si è scontrato contro un’altra vettura per poi ribaltarsi. Sul posto, in via S. Martino, sono subito intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Nova Milanese che hanno trasportato il giovane all’ospedale Niguarda dove però è deceduto. Alle 21.15 a Legano, in corso Sempione, un’auto ha investito un pedone. Coinvolte due donne di 61 e 52 anni. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato la donna all’ospedale di Castellanza per accertamenti. Dopo poco, sempre a Legnano, questa volta in via Santa Teresa del Bambin Gesù, si è verificato un incidente tra due auto. Coinvolte cinque persone: tre uomini di 21 e 37 anni, una donna di 38 e un bambini di 3 anni. Sul posto nuovamente la Croce Rossa di Legnano con due autolettighe, una destinata all’ospedale di Legnano e l’altra a Castellanza. Alle 23.24 ad Arese, in via di Vittorio, un altro incidente tra due vetture. Coinvolta una 23enne trasportata all’ospedale di Garbagnate dall’ambulanza di Arese. Poco mezzanotte e mezza, a Rho sullo svincolo Fiera della tangenziale ovest, due auto si sono scontrate coinvolgendo nell’incidente una donna di 31 anni e due uomini di 30 e 41. Sul luogo dell’incidente due ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Rho e al San Carlo di Milano.

Malori, un 48enne è grave

Poco prima di mezzanotte a Bareggio in via Roma, un 48enne ha accusato un malore. E’ stato richiesto l’intervento dall’ambulanza di Novate che ha trasportato l’uomo in gravi condizioni all’ospedale di Rho. All’1.56 è stato richiesto l’intervento dei soccorritori per un altro malore, questa volta a Rho in largo metropolitane per un 25enne che è poi stato trasportato al nosocomio di Rho per accertamenti.