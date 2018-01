Incidente mortale sull’A4, l’autista del carro funebre coinvolto nel tamponamento è di Robecchetto con Induno.

I fatti

Erano le 23.10 sull’autostrada Milano-torino in località Romentino, quando il carro funebre di una azienda di Galliate ha tamponato una Fiat 600. Un violento impatto, tanto che la passeggera della macchina, guidata da Mario Marcotti, classe 1961 residente a Trivero, è morta sul colpo. German Boin, classe 1962, infatti, non ce l’ha fatta. Gravissimo anche il marito che è stato trasportato in ospedale, dove è porto poco dopo.

Alla guida un uomo di Robecchetto

Alla guida del carro funebre, che per cause in fase di accertamento da parte della Polizia di Novara Est, era alla guida risiede a Robecchetto con Induno: si tratta di Alessio Pravato, classe 1986, che ha riportato lievi ferite. In ospedale è finita anche Silvana Marcotti, sorella del conducente, anche lei a bordo della vettura, residente a Soprana. La coppia deceduta lascia un figlio 35enne.