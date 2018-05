Lo scontro tra un camion ed un carro attrezzi è avvenuto sulla A4 nel tratto compreso tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa in direzione Milano.

Incidente mortale sulla A4

Grave incidente intorno alle 15.20 di oggi, giovedì 10 maggio. Lo scontro tra un camion ed un carro attrezzi è avvenuto sulla A4 nel tratto compreso tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa in direzione Milano. Nel tamponamento una persona è deceduta. Sono ancora da accertare le generalità dell’uomo così come la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco di Milano sono ancora al lavoro per districare i mezzi con la speranza che non si siano altre persone all’interno della cabina del camion. Per questo motivo la circolazione ha subito notevoli rallentamenti.