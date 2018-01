Cinque gli interventi nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio. Uno di questi per un incidente mortale sull’A4.

Incidente mortale

Intorno alle 23.15 sull’A4, nel tratto tra Marcello e Mesero, si è verificato un incidente tra due mezzi. Coinvolte quattro persone, due decedute. Sul posto tre ambulanze: Croce Bianca di Magenta, Croce Azzurro di Cuggiono e quella di Arluno. I feriti sono stati trasportati poi negli ospedali di Legnano e Novara.

Due malori

Alle 21.1 a Cornaredo, in via San Carlo, un uomo di 43 anni ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti ulteriori. Un altro malore si è verificato alle 3.45 a Rho, in via Nazario, dove un 24enne ha richiesto l’intervento dell’autolettiga di Rho Soccorso. Dopo i primi accertamenti i soccorritori hanno ritenuto necessario il trasporto del giovane al nosocomio di Rho trasformando il codice di intervento da verde a giallo.

Aggressione a Saronno

A Saronno, in via Giotto Da Bondone, intorno alle 21.40 una 35enne ha richiesto l’intervento della Croce Rossa di Saronno che ha trasportato la donna all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Caduta da bici

Una persona di 57 anni ha richiesto l’intervento dall’ambulanza di Pero dopo essere caduta in bici alle 23.30 in Piazza San Giorgio a Settimo Milanese. Non essendo grave non è stato necessario il trasporto all’ospedale.