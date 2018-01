L’incidente mortale intorno alle 17.30 in via Manzoni, a poche decine di metri dalla strettoia verso Tradate. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

Lo schianto

Tutto è accaduto poco dopo la strettoia di via Manzoni, un punto già tristemente noto per numerosi incidenti. Vittima una signora 78enne, residente a poche decine di metri, colpita da una Fiat Panda che viaggiava in direzione di Tradate. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti, e se la signora stesse in quel momento attraversando la strada. L’auto l’ha colpita violentemente. La signora è dapprima finita contro il parabrezza, infrangendolo. L’auto ha poi continuato per alcuni metri la sua corsa, trascinando la donna e travolgendola.

I soccorsi

Sul posto sono rapidamente arrivate un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai carabinieri e a un camion dei vigili del fuoco. Questi si sono messi rapidamente all’opera per liberare la signora dall’auto che l’aveva travolta, consentendo così ai sanitari di adoperarsi nei soccorsi. Una volta liberata, hanno tentato di rianimarla per circa 20 minuti. Vano purtroppo ogni tentativo, la donna era ormai deceduta a causa dell’incidente.