I soccorritori, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11, sono stati allertati per due malori e un incidente tra due auto.

Incidente a Robecchetto

Alle prime ore dell’alba, pochi minuti prima della 6, a Robecchetto con Induno si è verificato un incidente. Il tutto è avvenuto in via Magenta e ha coinvolto due persone: un uomo di 39 anni e una ragazza di 19. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate che ha trasportato gli interessati all’ospedale di Legnano.

Due malori

Due sono i malori verificatisi nella notte: uno a Legnano e l’altro a Solaro. A Legnano, un 59enne si è sentito male intorno alle 20.50 in Piazza Monte Grappa. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano per poi essere trasportato all’ospedale di Legnano. Il secondo malore ha visto protagonista un 30enne mentre era in un impianto lavorativo in via Cellini. A prestare i primi soccorsi è stata la Croce Rossa di Paderno Dugnano che ha poi trasportato l’uomo, per ulteriori accertamenti, al nosocomio di Paderno.