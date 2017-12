Incidente in Pedemontana: ieri, alle 16, i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti sull’autostrada A36 “Pedemontana Lombarda”, in direzione Como all’altezza dell’uscita per Solbiate Olona, per un incidente stradale.

Incidente in Pedemontana: la dinamica

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate all’interno di una galleria. I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si sono registrati forti disagi per la circolazione.