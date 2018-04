Incidente mortale sulla Boffalora-Malpensa in territorio magentino.

Incidente mortale sulla Boffalora-Magenta

Qualche minuto dopo mezzogiorno la Croce Bianca di Magenta, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e la Polstrada di Varese sono stati chiamati per intervenire in un incidente stradale all’imbocco della Boffalora-Malpensa sul territorio di Magenta. Lo scontro è avvenuto tra alcuni mezzi di trasporto. La Polizia sta cercando di ricostruire i fatti ma sembrerebbe che la causa dell’incidente sia stato un sorpasso azzardato. Diversi i feriti. Vani però gli interventi dei soccorritori per il conducente di uno dei mezzi coinvolti, un Fiorino bianco.