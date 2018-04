Incidente sulla Novedratese, due auto coinvolte nello schianto.

Incidente sulla Novedratese, sul posto i soccorritori

E’ di due feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto questa sera poco prima delle 21 sulla Sp 32, la Novedratese, all’altezza del distributore di benzina. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro che ha visto coinvolte due autovetture che si sono scontrate proprio in prossimità dell’impianto. A quanto sembra una stava per entrare nel distributore quando è entrata in collisione con un’auto che arrivava da Bregnano. Sul posto tre ambulanze e i Vigili del fuoco. Dettagli sull’edizione di venerdì 6 aprile de La Settimana.