Nel pomeriggio di domenica 8 aprile, sulla provinciale 109, esattamente sul territorio del comune di Pogliano, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 56 anni.

Le condizioni del motociclista

Il motociclista, dopo l’incidente, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso perpetravi condizioni. Ha riportato infatti fratture ad arti e bacino. In queste ore lo stanno operando in seguito ad un trauma cranico molto forte causato dall’impatto con il suolo. Le sue condizioni non sono migliorate da domenica.