Incidente sulla Varesina nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio

Incidente tra due auto

Uno scontro violento tra due auto si è verificato verso le 14 di mercoledì a Baranzate, all’altezza del civico 308 di via Milano. Sono rimaste coinvolte due persone, un uomo e una donna, rispettivamente di 66 e 77 anni. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, la polizia locale di Baranzate, gli operatori del 118 e un’auto medica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave