Incidente tangenziale ovest questa notte, 24enne in condizioni disperate.

Incidente tangenziale ovest questa notte, 24enne in condizioni disperate

Due dei ragazzi a bordo della macchina che viaggiava alle 3 del mattino sulla tangenziale ovest sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo a causa del violentissimo impatto con un camion. L’auto ha perso il controllo, all’altezza della stazione di servizio di Assago. Ancora non si conosce il motivo: saranno le forze dell’ordine a cercare di dare una spiegazione alla manovra del guidatore.

Tre ragazzi coinvolti

Tre i ragazzi coinvolti: un 24enne che ha subito diversi traumi ed è andato in arresto cardiaco, trasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Paolo di Milano. Probabilmente è stato travolto dal camion. Una ragazza di 28 anni ha riportato diverse ferite: anche lei è stata portata di corsa al pronto soccorso (ospedale Policlinico) ma non è in pericolo di vita. Preoccupanti anche le condizioni dell’ultimo ragazzo, di 32 anni, trasportato in codice giallo al Niguarda.

Illeso l’autista del camion

L’autista del mezzo pesante è uscito illeso dall’impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti per consentire le operazioni di soccorso alle quattro ambulanze e alle due auto mediche arrivate sul posto. La tangenziale è stata chiusa per alcune ore, deviando il traffico verso Trezzano.