Tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio i soccorritori sono stati chiami per alcuni interventi, tra cui un incidente automobilistico.

Incidente a Legnano

Alle 21.32 a Legnano, in via Amicizia, due auto si sono scontrate. Coinvolta una persona di 64 anni. Sul posto la Croce Rossa di Busto che poi trasportato il ferito all’ospedale d Legnano in codice giallo per accertamenti ulteriori.

Tre i malori

Il primo malore si è verificato alle 22.24 a Saronno. L’interessato, un 66enne, si è sentito male in via Ferrari, nei pressi della ferrovia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Uboldo che hanno deciso di trasportare l’uomo all’ospedale Saronno. A Tradate, in via D’Azelio, alle 2.16 un giovane di 25 anni ha richiesto l’intervento dall’ambulanza Croce Rossa di Varese che l’ha poi trasportato all’ospedale di Tradate. L’ultimo malore ha visto protagonista un 45enne in corso Europa a Lainate. L’uomo si è sentito male alle 3.42 e sul posto sono intervenuti i soccorritori aretini che l’hanno poi trasportato a Saronno per accertamenti ulteriori.