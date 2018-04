Incidente tra un’auto e una moto all’incrocio tra Villapia, frazione di Parabiago, Arluno e Casorezzo.

Incidente tra un’auto e una moto

Incidente tra un’auto e una moto all’incrocio tra Villapia, frazione di Parabiago, Arluno e Casorezzo intono alle 20.45 di ieri, giovedì 19 aprile. La moto, un’Harley Davidson, stava arrivando da Casorezzo in direzione Parabiago quando si è scontrata contro una Polo che da Parabiago stava svoltando per Arluno. Tre le persone coinvolte. Un uomo di 31 anni e due donne, una di 50 e l’altra di 59 anni. Sul posto i volontari di Arluno e il Rho Soccorso che hanno prestato i primi aiuti. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. I feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Legnano ma non sarebbero in pericolo di vita. Per loro qualche frattura e tanto spavento.