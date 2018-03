Tra malori e intossicazioni etiliche del sabato sera, soccorritori impegnati anche per incidenti e aggressione.

Incidenti e aggressione: ambulanze al lavoro

Quattro giovanissimi coinvolti alle 2.39 in un incidente a Legnano in via Ciro Menotti. Non è nota la modalità dell’incidente che ha coinvolto 4 ragazzi di 17,18,19 e 20 anni. trasportati in codice verde all’ospedale cittadino. Incidente all’alba, precisamente alle 7.14 a Solaro, contro un ostacolo lungo la ss 527. Al volante, un ragazzo di 24 anni. Codice verde, fortunatamente, anche a Turbigo alle 2.23 in via Villoresi. La causa un’aggressione ai danni di una donna di 45 anni, sul posto ambulanza e carabinieri.

Malori e intossicazioni da alcol

Aveva alzato qualche bicchiere di troppo forse la 29enne trasportata in ospedale a Magenta da via Maddalena di Canossa, all’una di notte. Questa notte però, più che assetati avventori a impegnare i soccorsi sono stati i malori. Coidice verde in via del Lavoro a Solbiate Arno, all’1.06, per un 21enne. Cinque minuti dopo, all’1.11, ambulanza e auto medica chiamate in codice rosso a Busto Garolfo, in via don Giovanni Minzoni, per un malore che ha colpito un 61enne poi trasportato all’ospedale di Castellanza in codice giallo. Nulla di grave anche a Senato alle 5.14, con un codice verde lungo via Martinelli e il personale sanitario impegnati nel soccorso di un 37enne poi trasportato a Desio. Ultimo intervento prima dell’alba, sempre un malore ma a Tradate, in via Galli alle 5.21 con un codice rosso che ha impegnato due ambulanze.