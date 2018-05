Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 maggio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidente di vario genere

Cinque minuti prima delle 23.00, in via Santa Caterina da Siena a Magenta, i soccorritori sono intervenuti per un incidente, esattamente una caduta da bici. Coinvolto un uomo di 81 anni che è stato trasportato dalla Croce Bianca di Magenta all’ospedale di Magenta per accertamenti aggiuntivi. A Saronno, invece, alle 23.12 in via Fratelli Cervi, un 15enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno per uno scontro di gioco. Nulla di grave per il ragazzo che è stato portato al nosocomio di Saronno per accertamenti aggiuntivi. Un’altro incidente, questa volta di natura stradale, ha coinvolto due persone di 20 e 43 anni. Due auto si sono scontrate tra loro in via Sauro a Legnano alle 22.35. La Croce Rossa di Legnano ha trasportato i coinvolti all’ospedale di Legnano per accertamenti. L’ultimo incidente, anche questo stradale, è avvenuto a Castellanza in via del Sempione alle 23.04. Coinvolti una ragazza di 21 anni e un giovane di 23. Fortunatamente, dopo essersi scontrati contro un ostacolo, non è servito il trasporto in alcun ospedale.

Due malori

Dieci minuti prima delle 22.00 a Legnano, in via Firenze, un70enne ha richiesto l’intervento della Croce Rossa per un malore. Alle 23.46 anche a Saronno in via Varese i soccorritori sono intervenuti per un malore. L’interessato questa volta un ragazzo di 38 anni. La Croce Azzurra di Caronno lo ha trasportato all’ospedale di Saronno per controlli aggiuntivi