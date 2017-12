Spray al peperoncino, incidenti e malori: quella appena trascorsa è stata una notte movimentata per i soccorritori del 118.

Spray al peperoncino in discoteca

All’1.31 a San Vittore Olona è scattato l’allarme perché qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino. Quattro le persone coinvolte, delle quali tre minorenni e una maggiorenne. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e i carabinieri. Fortunatamente non è stato necessario portarle in ospedale: nessuno è rimasto intossicato.

Incidente a Nerviano

Un’ora prima in via Pasubio a Nervano due giovani di 19 e 28 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. A intervenire in codice giallo è stata la Cri di Lainate ma anche in questo caso non c’è stato bisogno di trasportarli in ospedale.

Ribaltamento a Cirimido

Pochi minuti dopo l’1 l’allarme è scattato a Cirimido: sulla strada provinciale 32 un’auto si è ribaltata. Tre le persone coinvolte: un uomo di 42 anni, uno di 49 e un 52enne. A soccorrerli l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Aggressione a Garbagnate

Da Garbagnate, alle 22.38, la chiamata al 118 è scattata per un’aggressione in piazza del Santuario. Vittima un uomo di 40 anni, soccorso dalla Croce viola di Cesate in codice giallo e poi trasportato all’ospedale cittadino in verde. Allertati anche i carabinieri.

Schianto a Bareggio

Poco prima delle 2.30 due auto si sono scontrate a Bareggio, in via Milano 101. Coinvolte due persone: un uomo di 37 anni e una donna di 56. L’ambulanza è uscita in giallo ma poi non stato necessario trasportarli in ospedale.

Incidente in autostrada

Erano quasi le 5 del mattino quando sull’A8 Milano-Varese, all’altezza della barriera Milano Nord-Lainate si è verificato l’ennesimo incidente. Fortunatamente il bilancio non stato pesante come quello dello schianto avvenuto la notte precedente che era costato la vita a un uomo di 54 anni. Stavolta a essere coinvolto è stato un 35enne, soccorso da un’ambulanza della Cri di Lainate intervenuta in codice giallo. Il giovane tuttavia non è stato accompagnato in ospedale.