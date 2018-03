Notte di interventi per incidenti e malori del venerdì notte.

Incidenti e malori, nottata di soccorsi

La notte è iniziata tredici minuti dopo mezzanotte, a Vanzago per un intervento di cui non è noto il motivo lungo la ferrovia. Coinvolto un uomo di 42 anni, trasportato poco prima delle 2 all’ospedale di Rho. Di nuovo lavoro poi all’1.17 a Senago per i nostri soccorritori. Un malore, che ha colpito un uomo di 37 anni in via Martiri di Cefalonia e risoltosi fortunatamente con un trasporto all’ospedale di Garbagnate in codice verde. Ancora un intervento sui binari ma a Legnano (anche qui, non noto cosa sia successo), alle 3,17 per un uomo di 36 anni trasportato all’ospedale cittadino.

Gli interventi all’alba: un incidente sul lavoro

Alle 5.45, mezzi di soccorso impegnati a Magenta, lungo la Statale 11 per un incidente contro un ostacolo che non ha comportato ferite al guidatore 27enne. Incidente tra due auto poi a Parabiago alle 6.24 in viale Repubblica, con due donne di 38 e 43 anni coinvolte e un trasporto in ospedale a Castellanza, in codice verde. Malore anche a Bollate, alle 7.14, in viale Lombardia, vittima un uomo di 54 anni trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano. E alle 7.15 carabinieri e ambulanza impegnati a San Giorgio Sul Legnano in via Magenta per un incidente sul lavoro, vittima un 55enne trasportato in codice giallo all’ospedale di legnano.