Infortunio al maneggio di Furato, ferita una ragazzina.

Infortunio al maneggio, arriva l’elisoccorso

Caduta da cavallo, nel pomeriggio di sabato 5 maggio, per una 13enne in via don Luigi Sturzo a Furato d’Inveruno: l’infortunio al maneggio che sorge in quella via. Immediata l’allerta al 118 che ha inviato sul posto in codice giallo l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce bianca di Magenta.

Sul posto anche la Polizia locale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Inveruno. Al momento in cui scriviamo, l’intervento è ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.