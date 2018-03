Infortunio sul lavoro in un impianto a Magnago.

Infortunio sul lavoro

Tragedia questa mattina, venerdì 16 marzo, qualche minuto prima delle 10.00, in un impianto lavorativo di via Manzoni a Magnago. Un uomo di 60 anni ha avuto un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Legnano, Polizia Locale di Magnago e i Vigili del fuoco. A prestare i primi soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio supportata da un’automedica. Purtroppo per la vittima dell’infortunio non c’è stato nulla da fare.

Seguiranno aggiornamenti