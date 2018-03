Inseguimento contromano per le vie di Cisliano: i carabinieri a sirene spiegate dietro un’auto che avrebbe forzato un posto di blocco.

Inseguimento contromano per le vie di Cisliano nel pomeriggio di giovedì 29 marzo: dalle primissime ricostruzioni e dalle testimonianze dei presenti, la corsa dei carabinieri a sirene spiegate ha interessato via Verdi ed altre strade del paese. Il tutto sarebbe partito da un posto di blocco forzato dalle persone a bordo di un Qashqai Nissan. Uno dei fuggitivi sarebbe poi stato fermato una volta bloccata l’auto in fuga. Ma, come riporta Areu Lombardia, si è reso necessario anche l’intervento dei soccorritori per due delle persone coinvolte, di 35 e 41 anni: sul posto una ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Seguiranno aggiornamenti.