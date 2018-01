Inseguimento da Saronno a Gerenzano, due arresti.

Inseguimento da Saronno a Gerenzano, due stranieri tamponano un’auto e scappano

Rocambolesco inseguimento ieri per le vie cittadine. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, con il prezioso ausilio dei colleghi delle Stazioni del circondario, compresa quella di Turate, hanno arrestato due marocchini di 25 e 27 anni, senza fissa dimora, ma già noti per piccoli episodi delittuosi. Tutto ha avuto inizio a Saronno, dove i due stranieri alla guida di una Volkswagen Golf, in viale Lombardia, hanno tamponato l’auto di un saronnese, fuggendo subito dopo senza neanche prestare i soccorsi al malcapitato.

Subito scatta l’allarme ai carabinieri

Fortunatamente lo sfortunato automobilista è riuscito immediatamente a telefonare con il proprio cellulare tramite 112 ai carabinieri di Saronno, rappresentando quanto accaduto e descrivendo sommariamente l’auto in fuga. La tempestività della telefonata ha permesso ad una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Saronno di intercettare la Golf, con a bordo i due stranieri, all’uscita della città nei pressi dello svincolo autostradale.

Militari sulle tracce dei due fuggitivi

Da lì è nato un inseguimento che si è protratto persino per le vie della campagna tra Saronno e Gerenzano, sino a transitare per Turate per poi tornare verso Gerenzano, dove i due stranieri hanno abbandonato l’auto per tentare la fuga a piedi nei campi infangati. Non avevano fatto, tuttavia, i conti con l’impiego di forze che nel frattempo la centrale operativa di Saronno aveva concentrato sul luogo. Altre pattuglie, infatti, avevano raggiunto la zona dando manforte all’autoradio che si era posta all’inseguimento. Tutti nei campi dunque dove, tra fango ed erbacce, sono stati raggiunti e bloccati i due marocchini in fuga.

In auto trovata anche droga, i due sono stati arrestati

Per l’omissione di soccorso, la resistenza opposta ai militari e qualche grammo di cocaina rinvenuto nel veicolo, nonché una considerevole somma di denaro pari a circa 2.200 euro in contante tutta in piccolo taglio che faceva chiaramente supporre quale fosse l’attività cui si dedicavano, i due marocchini sono stati dichiarati in arresto per essere processati per direttissima questa mattina in Busto Arsizio.

L’uomo tamponato se la caverà con qualche giorno di prognosi, senza aver riportato fortunatamente lesioni importanti.