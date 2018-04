Intossicazione etilica, tre interventi a Cairate, Tradate e Garbagnate Milanese.

Intossicazione etilica, cosa è successo

I soccorsi sono intervenuti a Cairate in via Filippo Corridoni poco dopo la mezzanotte per prestare aiuto a un 28enne, che aveva abusato di alcol. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Busto. Non è stato l’unico intervento nella notte: alle 2.20 i sanitari sono intervenuti per lo stesso motivo a Tradate in via 11 febbraio, in questo caso ad aver bisogno dei soccorsi è stato un 73enne che poi è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate. Un’ora dopo stesso intervento a Garbagnate Milanese, i soccorritori sono stati chiamati in via Peloritana. In questo caso ad aver bisogno è stato un ragazzo di 17 anni finito all’ospedale di Garbagna in codice verde per intossicazione etilica.

Medico acuto

Nella stessa notte i sanitari sono intervenuti poco dopo l’1 a Magenta in Strada Vecchio Ponte per soccorrere un 24 enne che si era sentito male. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Due ore dopo a Rescaldina in un esercizio pubblico di via Fratelli d’Italia è scattato l’allarme per un ragazzo di 18 anni che ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. E’ stato trasferito in codice verde all’ospedale di Castellanza.

Caduta al suolo

Un uomo di 45 anni è stato soccorso in piazza Trento Trieste a Vedano Olona, nella zona della stazione ferroviaria per una caduta al suolo. Nulla di grave ma è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate per gli accertamenti del caso.