Fa inversione a U sulla Sp 38 e si schianta con l’auto che viene dall’altra corsia

Compie una azzardata inversione a U e si scontra inevitabilmente con l’auto che sopraggiunge dalla corsia opposta: pare essere questa la dinamica dell’incidente avvenuto alle 9 di martedì 19 dicembre a Gaggiano, sulla Provinciale 38. Il 41enne alla guida di una Citroen grigia non è riuscito a schivare la Peugeot rossa guidata dalla donna di 40 anni, finendo fuori dalla carreggiata con la vettura gravemente danneggiata. Sul posto è giunto l’elisoccorso, che ha condotto l’uomo, in codice giallo, all’ospedale San Carlo di Milano. Meno gravi le condizioni della donna, portata all’Humanitas di Rozzano per accertamenti. Intervenuti anche gli agenti di Polizia locale dell’Unione dei Fontanili.