Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 aprile i soccorritori sono intervenuti diverse volte. L’assistenza più grave per una giovane ciclista investita.

Investita una giovane ciclista

Poco prima delle 21.20 a Castellana una giovane ciclista di 28 anni è stata travolta in via Saronno. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha trasportato la ragazza in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Due interventi a Legnano

Alle 20.04 in via Gilardelli a Legnano, i soccorritori della Croce Rossa sono intervenuti per un’intossicazione etilica. Interessato un giovane di 32 anni che dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale di Castellanza. Il secondo intervento a Legnano si è verificato alle 21.20 sempre da parte della Croce Rossa di Legnano. In via della liberazione un 47enne ha accusato un malore ed è stato prontamente trasportato all’ospedale di Castellanza.

Notte movimentata a Magenta

Alle 20.05 in via Novara a Magenta, la Croce Bianca di Magenta e l’ambulanza di Rho Soccorso sono intervenuti per un incidente tra due auto. I coinvolti sono stati diversi: cinque donne di 25, 45, 52, 59 e 67 anni e due uomini di 32 e 41 anni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Magenta per accertamenti. Venti minuti dopo la prima chiamata per l’incidente, il 112 ne ha ricevuta un’altra sempre riguardante Magenta. Questa volta la telefonata arriva dal centro sportivo di via alla chiesa per un malore accusato da una 15enne. Nulla di grave per la giovane che è stata però comunque trasportata all’ospedale di Magenta dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso per accertamenti aggiuntivi.