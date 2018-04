Investito da un’auto sul piazzale dello Sport, un 14enne è in condizioni gravissime.

Investito da un’auto e portato al pronto soccorso in codice rosso

Gravissimo incidente lunedì sera 23 aprile a Cuggiono. Erano le 21.45 quando un’automobile ha investito un 14enne. La tragedia è avvenuta sul piazzale dello Sport, a due passi dalla palestra e dalla piscina comunali. Le condizioni del ragazzino sono subito apparse serie, tanto che l’ambulanza del Cvps Arluno l’ha trasportato all’ospedale di Legnano in codice rosso. Sul posto è accorsa anche l’automedica.

Saranno i carabinieri a ricostruire l’accaduto

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Spetterà ai carabinieri della Compagnia di Legnano, intervenuti prontamente, il compito di ricostruire l’accaduto. Intanto la notizia dell’investimento sta volando rapidamente di bocca in bocca.

Tre anni fa, l’angoscia per Michael

Cuggiono, a tre anni esatti dal tragico tuffo nel Naviglio di Michael (era il 24 aprile 2015 quando il ragazzo, allora 14enne, rimase incastrato a due metri di profondità per 42 minuti: lo diedero per morto, invece i medici riuscirono a salvarlo con una procedura estrema e ora sta bene anche se ha dovuto subire l’amputazione della gamba destra, al di sotto del ginocchio), si trova nuovamente a pregare per un suo giovanissimo cittadino.