Investito dalla sua auto in via Carlo Cattaneo a Legnano.

Investito dalla sua auto, picchia la testa: è grave

Grave incidente venerdì mattina 18 maggio in via Carlo Cattaneo a Legnano. Un anziano è stato travolto dalla propria auto ed è finito a terra, picchiando violentemente la testa. E’ successo poco prima delle 11.30. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto pare che l’uomo, appena uscito da un negozio, abbia avuto problemi nel mettere in moto la sua vettura, una vecchia Audi bianca. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, ha deciso di scendere e aprire il cofano per controllare il motore. Sfortunatamente l’auto si è messa in moto proprio in quel momento, travolgendolo e facendolo cadere a terra. Nella caduta l’anziano avrebbe battuto con forza il capo sull’asfalto.

Soccorso da tre passanti

L’uomo è stato soccorso da un legnanese residente nei pressi del luogo dell’incidente – avvenuto all’altezza del civico 104 – e da due cittadini nordafricani di passaggio. Sul posto sono poi intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce bianca di Legnano, oltre alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco.

La corsa all’ospedale in codice rosso

Caricato sull’ambulanza, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Legnano in gravi condizioni ed è arrivato al Pronto soccorso in codice rosso.