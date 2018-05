La maestra in esclusiva: “Massacrata per nascondere una realtà allo sbando”

Maltrattamenti, maestra

Lo sfogo

Lo sfogo di chi ritiene di essere stata “massacrata” ingiustamente. E’ il contenuto della lettera esclusiva pubblicata su La Settimana di Saronno di oggi, 11 maggio, nella quale la maestra accusata di maltrattamenti alla scuola dell’infanzia Ponti di Solbiate Olona sceglie di spiegare una situazione di cui sarebbe vittima e che rivela una serie di problematiche presenti all’interno dell’asilo e in particolare della sezione a lei affidata, esistenti già prima del suo arrivo e proseguite anche dopo il suo spostamento.

Alcuni passaggi della lunga lettera

“La sezione era ingestibile e non ho mai avuto un supporto. Non ci sono stati maltrattamenti, infatti il Pm aveva chiesto l’archiviazione, ma i genitori hanno fatto di tutto per riaprire il caso. Perché tutto questo accanimento nei miei confronti? Ho svolto questo lavoro in quella scuola in condizioni non di certo semplici, ma ho sempre cercato di dare il meglio nonostante la situazione fosse ben nota perché denunciata più volte da me stessa. Utilizzare una realtà allo sbando per massacrare insegnanti ben precise è allucinante”. Il testo completo su La Settimana di Saronno in edicola da oggi, 11 maggio.