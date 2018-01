Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, attorno alle 6.30, dei malviventi sono entrati nella sede della Bocciofila di Bareggio, in via 25 aprile.

Furto da 400 euro

Oltre a danneggiare la finestra laterale dalla quale sono entrati, hanno trafugato dalla cassa del bar circa 300\400 euro. Hanno inoltre portato via alcuni pacchi di Brioches e altri alimenti.

Il commento

Per il presidente William Crepaldi “non é tanto quello che ci hanno portato via, quanto che di questi fatti ne stanno accadendo un po’ troppi nella zona. Fortuna che non sono stati danneggiati i campi”.