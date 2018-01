Ladri in azione alla caffetteria del Portico in via Pertini a Bareggio.

Ladri rubano i soldi in cassa

E’ un avvio di 2018 turbolento quello che sta vivendo Bareggio. Alla Caffetteria del Portico di via Sandro Pertini, malviventi sono entrati e hanno rubato 60 euro dalla cassa. I ladri sono entrati da una finestra laterale. Hanno tagliato (forse con un taglierino) le sbarre dell’inferiata e hanno sfilato successivamente la finestra di vetro.

E’ scattato l’allarme

Probabilmente, sentito l’allarme del locale, sono stati costretti a scappare. “Fortunatamente il locale non é stato danneggiato – ha affermato il proprietario Pietro Codispoti – ma in ogni caso, anche solo per riparare in modo ottimale la finestra, 300 euro li devo spendere. Senza contare il fatto che ho passato gli ultimi giorni di festa nella preoccupazione”.

Secondo colpo in pochi giorni

Sempre nel periodo delle feste, i malviventi avevano colpito alla Bocciofila di via 25 Aprile.