Due bande di Magenta e uno di Pontevecchio

Soddisfazione del sindaco Chiara Calati

Con il tradizionale concerto delle bande magentine, Civica, 4 Giugno e Santa Cecilia di Pontevecchio, si sono conclusi i festeggiamenti del Natale. Il sindaco Chiara Calati ha sottolineato come gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale e da Confcommercio con le associazioni siano stati ampiamente partecipati.

Gli auguri del Parroco per il nuovo anno

Il parroco don Giuseppe Marinoni ha aggiunto l’augurio di un 2018 altrettanto collaborativo. Ai 30 giovani del consiglio comunale dei ragazzi è stata consegnata una pergamena di benemerenza e per gli allievi bandisti è stata l’occasione per esibirsi e presentarsi alla cittadinanza. In chiesa Sacra Famiglia si è tenuta la premiazione dei presepi.